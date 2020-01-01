برشلونة يسعى للتخلص من جريزمان

يسعى برشلونة الإسباني للتخلص من الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، والمنتقل حديثًا من أتلتيكو مدريد، بعدما فشل في تقديم نفسه بالشكل المطلوب.

ووفقًا لشبكة «RAI» الإيطالية فإن برشلونة عرض مهاجمه الفرنسي على نادي يوفنتوس، لينتقل إليه في الصيف الحالي، مشيرة إلى أن المحادثات جارية بالفعل بين الناديين، إذ فتح برشلونة الباب أمام رحيل جريزمان.

وأفاد التقرير أن برشلونة يرغب في انتقال جريزمان إلى يوفنتوس مقابل مبلغٍ من المال، بالإضافة إلى الفرنسي أدريان رابيو، والبرازيلي دوجلاس كوستا ثنائي السيدة العجوز.

وشارك جريزمان في 43 مباراة بقميص الفريق الكتالوني منذ انتقاله في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو، وسجل 14 هدفا فقط.