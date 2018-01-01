مجلس أوروبا يجري تفتيشا ماليا في الفاتيكان خلال سبتمبر

قال مسؤول كبير في الفاتيكان، اليوم الجمعة، إن خبراء من مجلس أوروبا سيراجعون سجل الفاتيكان بشأن الشفافية المالية ابتداء من أواخر سبتمبر المقبل.



وتمثل زيارة لجنة "موني فال" التابعة لمجلس أوروبا، والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اختبارا رئيسيا لتقدم الفاتيكان في هذه القضايا.



وقال كارميلو بارباجاللو: "من المتوقع أن يبدأ فريق تقييم موني فال... تفتيشهم للكرسي الرسولي ودولة مدينة الفاتيكان في 29 سبتمبر 2020".



وأدلى بارباجاللو، رئيس هيئة مراقبة الشؤون المالية للفاتيكان، بهذه التصريحات أثناء تقديم التقرير السنوي للهيئة.



وفي عام 2019، علقت هيئة مراقبة الشؤون المالية ثلاث معاملات بقيمة 240 ألف يورو (269500 دولار)، وجمدت حسابا مصرفيا بقيمة 179 ألف يورو، وأرسلت أدلة جنائية محتملة إلى ممثلي الادعاء في الفاتيكان 15 مرة.