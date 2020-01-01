رئيس وزراء السودان: مطالب معتصمي نيرتتي بدارفور عادلة ومستحقة

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن مطالب المعتصمين في منطقة "نيرتتي"، في جبل مرة في وسط دارفور (غرب السودان)، تعد عادلة ومستحقة.

وكانت الحكومة الانتقالية بالسودان عبرت عن كامل تضامنها مع المعتصمين في منقطة "نيرتتي"، مؤكدة أن وفدا من الحكومة في الخرطوم سيصل "نيرتتي" خلال يومين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن من أبرز مطالب المعتصمين في "نيرتتي" توفير الأمن للمواطن، وإجراء تعديلات في المناصب الرسمية، ونزع سلاح المليشيات، وتأمين الموسم الزراعي، والقبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وأوضح رئيس وزراء السودان، في تعليق نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الجمعة، أنه وجه وفدا حكوميا رفيع المستوي بزيارة ولقاء المعتصمين للعمل على تحقيق مطالبهم لضمان أمن واستقرار المنطقة، معربا عن تقديره واحترامه للشكل الحضاري للاعتصام.