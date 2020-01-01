الكرملين: لا توجد حالات طوارئ بروسيا ولا شيء يثير القلق جراء الإشعاعات في شمال أوروبا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، معلقاً على تقارير حول ارتفاع مستوى الإشعاعات في شمال أوروبا، أنه لا توجد حالات طوارئ في روسيا ولا يوجد شيء يثير القلق بهذا الشأن.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - "كانت هناك تصريحات للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بأن مستوى الإشعاعات ليس لها أي تأثير يذكر على الصحة الإنسانية أو السكان.. ولا أستطيع غير أن أكرر أنه لدى روسيا نظام رصد متكامل، وأنه لم يتم رصد أي حالة طوارئ بهذا الصدد".

يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت، في وقت سابق، أن زيادة صغيرة في تركيز النظائر المشعة في الغلاف الجوي فوق شمال أوروبا لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.. وأبلغت أكثر من 40 دولة، بما فيها روسيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تسجل أي أحداث على أراضيها يمكن أن تؤدي إلى زيادة تركيز النظائر المشعة في الهواء.