صرف إعانات للمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة بشمال سيناء

أعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، أسماء المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أنه سيتم الصرف لهم من منظمة الغذاء العالمية.

وذكر بيان الديوان العام أنه في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف العبء عن المواطنين من آثار جائحة كورونا "كوفيد 19"، تم إرسال بعض الأسماء المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الوزارة إلى منظمة الغذاء العالمية وسيتم الصرف لهم مبلغ 400 جنيه لمدة 3 أشهر (يونيو – يوليو – أغسطس) عن طريق منافذ فوري بالرقم القومي.

وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي الآتي: المنحة لمدة ثلاث شهور لنفس العملاء يونيو ويوليو وأغسطس، وتصرف في الأسبوع الأخير من الشهر لنفس العملاء دون تغيير، و بالنسبة للدفعة الأولى (يونيو) سيتم استئناف الصرف للمتبقي من العملاء الذين لم يتمكنوا من الصرف لمدة عشرة أيام بداية من يوم الأحد الموافق 5/7/2020، وسيكون الصرف بالرقم القومي من منافذ فوري على مستوى الجمهورية وليس بالكود ولا رقم الموبايل.

وطالب البيان الأسماء المذكورة وعددهم (150) التوجه إلي منافذ فوري على مستوي المحافظة للصرف.