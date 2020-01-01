 الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

امرأة تضع كمامة على وجهها في بكين يوم 30 يونيو 2020. تصوير: تينغشو وانغ - رويترز
امرأة تضع كمامة على وجهها في بكين يوم 30 يونيو 2020. تصوير: تينغشو وانغ - رويترز
شنغهاي (رويترز)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 4:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 4:39 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع ثلاث حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثة من الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو تموز، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

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