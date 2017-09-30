ميركل تحث الولايات على دعم أهداف حكومتها خلال ترأس مجلس الاتحاد الأوروبي

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الولايات الألمانية على دعم أهداف حكومتها الاتحادية خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في آخر جلسة لمجلس الولايات الألماني (بوندسرات) قبل بدء العطلة الصيفية إن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مهمة تعج بالمسؤوليات، وأضافت: "أطلب منكم بصفتكم ممثلين عن الولايات دعمكم واهتمامكم بهذه المهمة".

وبدأت رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو الجاري وستستمر حتى نهاية هذا العام.

وأعادت ميركل للأذهان أنه منذ عرضها محاور الرئاسة الألمانية السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2007 أمام مجلس الولايات الألماني مرت أوروبا بكثير من الأزمات والتحديات، ممثلة على ذلك بالأزمة المالية وأزمة الديون عام 2008، وحركات اللجوء الكبيرة عام 2015.

وذكرت ميركل أن أوروبا تمكنت من مواجهة هذه التحديات، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد والمواطنين على وجه الخصوص تكاتفوا في لحظات حاسمة، مضيفة أنه بفضل هذا التكاتف أصبحت أوروبا ضمانة للسلام والحرية والرخاء والأمن، وقالت: "من المجدي أن نتحد من أجل الفكرة الأوروبية. من المجدي الحفاظ على تكاتف قارتنا".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الولايات ورئيس حكومة ولاية براندنبورج، ديتمار فويدكه، إن ميركل ضيفة نادرة لكن أيضا مقدرة للغاية في مجلس الولايات، مضيفا أن أوروبا أيضا من الشؤون التي تهتم بها الولايات الألمانية، وقال: "من المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تشكيل أوروبا، كما أننا نريد أوروبا قوية مجددا بالتعاون مع الحكومة الاتحادية".

وذكر فويدكه أن مجلس الولايات يقف بجانب ميركل والحكومة كشريك قوي وفاعل مستقل.