غلق وتشميع 7 كافيهات تُقدم «الشيشة» لروادها بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المقاهي والكافيهات بمدن ومراكز المحافظة؛ للتأكد من الالتزام بنسبة التشغيل المُحددة بـ 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان، والتباعد الاجتماعي وعدم تقديم "الشيشة" ضمن الإجراءات التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم الجمعة، إلى أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع استوديو تصوير مفتوح "فوتو سيشن" بطريق "العصلوجي" بمدينة الزقازيق؛ لعدم التزام صاحبه بالإجراءات الاحترازية، فضلًا عن إدارته بدون تراخيص، فيما تم غلق وتشميع 7 كافيهات بأنحاء متفرقة بمدينة الزقازيق؛ لعدم الالتزام بالمسافات التباعدية ونسبة الـ 25%، فضلًأ عن تقديم "شيشية" لروادها، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.