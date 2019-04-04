وزيرة الصحة: مصر تنتج من 10 إلى 15 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستنتج من 10 إلى 15 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريًا، موضحة أنه خلال السنة اشهر المقبلة سيتوافر لدى الدولة نحو 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه تم الانتهاء من تركيب المكاينات وإعداد المعامل في مصنع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أنه يستوعب إنتاج نحو 150 مليون جرعة، بمعدل 3 ملايين جرعة خلال اليوم الواحد.

وأوضحت أن مصنع فاكسيرا بمدينة 6 اكتوبر سيكون بالشراكة مع شركات أجنبية لتوفير جرعاته لدول إفريقيا والعالم، لافتة إلى إتاحة 1.5 مليون جرعة من اللقاحات للمواطنين خلال الـ 10 ايام المقبلة.

وأشارت إلى أن مصر بصدد استقبال لقاح جونسون آند جونسون لتغطية أغراض السفر بشكل عاجل، مؤكدة أنه تم التعاقد عليها ودفع ثمنها وسيتم توزيعها على الـ 179 مركز تطعيم على مستوى الجمهورية.

وأكد أن شهادات الطتعيم للمواطنين ستكون مزودة بـ «qr code» للتعامل بها في المطارات، والتي تحمل بيانات المواطن والتطعيم الحاصل عليه.