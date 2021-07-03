أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إلى أنه تم حتى الآن إعطاء 45.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بنحو 621 ألفا و349 جرعة في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك 7 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 28 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.53 مليون إصابة، وتم تسجيل 233 ألفا و428 حالة وفاة.

كان قد تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و18 أسبوعا.

وجرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.