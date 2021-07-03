التيار الوطني الحر: من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة كاملة حول انفجار ميناء بيروت

أكد التيار الوطني الحر، حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة كاملةّ حول انفجار ميناء بيروت الذي مضى أحد عشر شهراً على وقوعه، معتبرا أن الهدف الأساسي من التحقيق هو معرفة من أدخل النيترات (المادة المتفجرة التي تسببت في الحادث) ومن استعمله وكيف تفجَّر وذلك لتحديد هوية مرتكب الجريمة ومحاكمته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني) برئاسة النائب جبران باسيل.

وأكد التيار أنه لن يترك أي وسيلة تشريعية لتثبيت صمود المواطنين في مواجهة الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، داعيا رئيس الحكومة المكلّف بتشكيل الحكومة للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤوليّاته بالإسراع بتأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنهوض.

وشدّد التيار على أهمية موسم الصيف السياحي في تنشيط الاقتصاد وفي استقبال السياح واللبنانيين الذين يأتون إلى وطنهم، محذرا مما وصفه بالمساعي لتخريب الموسم السياحي.