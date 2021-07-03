قال ياسر طه، والد الطفل رشيد مريض ضمور العضلات، إنه تم تحويل المبلغ المطلوب لعلاج ابنه إلى المستشفى التي سيخضع للعلاج بها في دبي الأربعاء الماضي، ذاكرًا أنه بانتظار تأكيد المستشفى لتحويل المبلغ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز» المذاع عبر فضائية «مدرستنا»، مساء السبت، أنه خلال 4 أو 5 أيام سيسافرون لدبي لإجراء الفحوصات الأولية لابنه ووزنه مرة أخرى استعدادًا لصنع الحقنة الخاصة به والتي تعد بناءً على الوزن، مشيرًا إلى أن برنامج الحقنة يستمر حتى 3 أشهر.

وأشار إلى إقامة ابنه وأسرته لمدة 3 أشهر بدبي لكي يخضع الطفل للملاحظة في المستشفى، مضيفًا أن طفله سيخضع للفحوصات كل أسبوع للتأكد من فعالية الحقنة.

وذكر أنه بعد 3 أشهر تظهر نتيجة الحقنة والتي تؤدي إلى تحسن كبير في الحالة، متوجهًا بالشكر للشعب على تبرعهم ودعواتهم لطفله.

ولفت إلى تأثره جدًا بالأطفال التي كانت تحاول التبرع لرشيد بنفسهم، معربًا عن سعاده بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكفل الدولة بعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي على الرغم من صغر أعدادهم.

