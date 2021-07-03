تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يسود ليل غد طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن تعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد إلى نشاط رياح على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

بورسعيد 25 32

الإسكندرية 23 31

شرم الشيخ 29 39

أسوان 28 43

كاترين 17 33

الإسماعيلية 25 38