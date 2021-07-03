 فعاليات افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية تبدأ بعزف النشيد الوطني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فعاليات افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية تبدأ بعزف النشيد الوطني

هديل هلال
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 11:43 ص
بدأت فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بعزف النشيد الوطني واستعراض حرس الشرف.

«قاعدة ٣ يوليو» هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل القاعدة إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

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