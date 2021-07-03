 الرئيس الروسي يصدق على استراتيجية الأمن القومي الجديدة لبلاده - بوابة الشروق
السبت 3 يوليه 2021 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الروسي يصدق على استراتيجية الأمن القومي الجديدة لبلاده

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 1:46 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 1:46 م

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، أن المرسوم الرئاسي الذي وقع عليه بوتين يقضي بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ، فيما أصبحت الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها بموجب أمر رئاسي صدر في 31 ديسمبر 2015 لاغية.

وتمثل استراتيجية الأمن القومي لروسيا وثيقة أساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي تحدد المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية للدولة والأهداف والإجراءات في مجال السياسات الداخلية والخارجية والتي ترمي إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة طويلة الأمد للبلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك