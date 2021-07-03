المنسي قنديل: التنقيب في كتب التراث هويتي الأثيرة وللتاريخ العربي سحر لا يقاوم



قال الروائي الدكتور محمد المنسي قنديل، إن هويته الأثيرة هى التنقيب عن التاريخ، سواء كان ذلك عبر قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام التاريخية وغير ذلك، وأنه يجد في التاريخ العربي سحر لا يقاوم يضفيه عليه الزمن.

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته دار الشروق لمناقشة وتوقيع مؤلفاته في مبنى القنصلية الفرنسية، هناك نوعان من التاريخ «التاريخ الكبير»، وهو للقادة والملوك والحكام، والثانى «التاريخ الصغير» وهو للصنايعية والفلاحين والعاملين وغيرهم، وأنا دائما منحاز للتاريخ الصغير، الممثل فى الطبقات المسحوقة والفقراء، وهم وقود الحضارة. الذين أبحث عنهم دائمًا داخل كتب التراث في جملة أو إشارة عابرة لأصنع منها حكايتي.

وتابع صاحب «وقائع عربية» كل كتاب به أجزاء من الحقيقة والخيال، وكتب التاريخ ذاتها تحمل وجهة نظر المؤرخ، وأنه ككل كاتب يستعين بخياله في نهاية الأمر. مشيرًا إلى أن كل رواية تاريخية هى وثيقة تفسر العصر وتسد الثغرات الموجودة في تاريخنا، وتعطي نظرة مختلفة عن الصورة السائدة.

واستكمل «حتى وقتنا الراهن وبرغم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لا زال الغموض يكتنف الكثير من الأحداث الكبرى في تاريخنا، فنحن شعوب لا تحب الكشف عن الوثائق، ولذا يلجأ الكُتاب إلى استنتاج الوقائع والكتابة بعد ربط الأحداث ببعضها».

وذكر «قنديل»، أن جزء كبير من الوثائق التي ترفض الحكومات الكشف عنها تُفقد مع السنوات، مستشهدًا بعثور الكاتب الكبير صلاح عيسي، على الدستور الذي كتبه الدكتور طه حسين، في سلة المهملات، وهو الأمر الذي تكرر مع وثائق خاصة بالسد العالي حيث عثر عليها في صندوق قمامة.