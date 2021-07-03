 التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي هدفا جويا معاديا تجاه السعودية - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي هدفا جويا معاديا تجاه السعودية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين
أ ش أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 11:30 ص

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية هدفاً جوياً معادياً باتجاه المملكة العربية السعوية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وشدّد العثيمين - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعوية "واس" اليوم السبت - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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