التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي هدفا جويا معاديا تجاه السعودية

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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية هدفاً جوياً معادياً باتجاه المملكة العربية السعوية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وشدّد العثيمين - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعوية "واس" اليوم السبت - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.