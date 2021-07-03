أيرلندا تحث لندن على التجاوب مع حسن نوايا الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، الحكومة البريطانية إلى التجاوب مع ما يبديه قادة الاتحاد الأوروبي من روح تتسم بحسن النوايا والسخاء، بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

جاء ذلك بعد أن كثف وزراء الحكومة البريطانية ضغوطهم؛ من أجل الحصول على تنازلات بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية بالتحذير من تعطيل السلام ما لم يتم إجراء تغييرات.

وقال مارتن إن الاتحاد الأوروبي أظهر "حسن النية والكرم" للمملكة المتحدة، من خلال تمديد فترة السماح التي سمحت بإرسال اللحوم المبردة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأضاف أن "تحذير بعضنا البعض انتهى" ودعا إلى المشاركة لإيجاد حلول من خلال اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "أعتقد أن الحكومة البريطانية يجب أن تقر بنهج الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع فيما يتعلق بتمديد فترة السماح، وأيضًا من حيث التسهيلات بشأن قضية الأدوية".