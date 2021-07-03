مقتل 7 عراقيين وإصابة 11 آخرين وتخريب 61 خطا للطاقة الكهربائية

كشفت خلية الإعلام الحكومي اليوم السبت أن الهجمات وأعمال التخريب التي تعرّضت لها منظومة شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين وتخريب 61 خطا رئيسيا لنقل الطاقة الكهربائية خلال 10 أيام.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الحكومي أن الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية في البلاد تعرضت لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وأسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 اخرين من الطواقم الهندسية والفنية وتدمير 61 خطا رئيسيا من بينها الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور.

وذكر البيان أن الفرق الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء تمكنت إصلاح الشبكات التي طالها التخريب في عموم المدن، واستطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج 16 ألف ميجاوات من الطاقة لغاية اليوم.