السيسي يقيم مأدبة غداء تكريما لـ بن زايد والمنفي

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أقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، مأدبة غداء عقب انتهاء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع يوتيوب، فيديو لمأدبة الغداء التى أقامها الرئيس، حيث ألقى كلمة خلالها.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، فعاليات افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك بحضور ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ورئيس مجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

و«قاعدة ٣ يوليو» هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل القاعدة إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.