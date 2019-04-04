بلومبرج: المحافظون يلومون هانكوك لوقفه مسيرة بوريس جونسون الناجحة

بعد عامين من تحقيقه كرئيس لوزراء بريطانيا، سلسلة من الانتصارات الانتخابية المذهلة ضد حزب العمال المعارض، توقفت فجأة مسيرة بوريس جونسون التي كان لا يمكن وقفها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وألقت قيادة حزب المحافظين باللائمة على الفضيحة الأخيرة التي أجبرت مات هانكوك على الاستقالة من منصب وزير الصحة لفشل الحزب في الفوز بدائرة "باتلي أند سبين" بالشمال الإنجليزي في الانتخابات الداخلية التكميلية الخاصة التي جرت أمس الخميس .

ومن ناحية أخرى أشاد زعيم حزب العمال كير ستارمر بفوز حزبه ووصفه بأنه دليل على أن قيادته تثبت وجودها أخيراً، بعد أسابيع من الضغط على أدائه غير الملهم والخسائر الانتخابية المتزايدة .

وكان هانكوك قد استقال مطلع الأسبوع بعد ما أظهرته صور ثابتة ومقطع فيديو، نشرتها صحيفة ذا صن، وهو يحتضن ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في انتهاك لقواعد التباعد المفروضة في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

وقام جونسون، بتعيين وزير المالية السابق ساجد جاويد، وزيرا للصحة خلفا له.



