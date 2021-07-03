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الإمارات: 6 وفيات و1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة رمزية
صورة رمزية
أبوظبي - د ب أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 4:06 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 4:06 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1831 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1632 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 637 ألفا و877 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1561 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 616 ألفا و197 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 291 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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