 محافظ الأقصر ينفذ عددا من التنقلات لرؤساء القرى والأحياء بالزينية - بوابة الشروق
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محافظ الأقصر ينفذ عددا من التنقلات لرؤساء القرى والأحياء بالزينية

محمد راشد
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 7:01 م

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرار رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٣ /٦ /٢٠٢١، والذي يتضمن تنفيذ عدد من التنقلات لرؤساء القرى والأحياء بمراكز ومدن المحافظة، في ضوء تطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضمن القرار ندب 7 من رؤساء القرى بمركز ومدينة الزينية، وفقًا لرؤية العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية في اختيار الأشخاص الأنسب لأداء مهام كل وظيفة.

وكان العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، قد أصدر الأوامر الإدارية أرقام 17، 18، 19 لعام 2021؛ لتنفيذ حركة تنقلات داخل المركز شملت 16 موظف للقيام بأعمال مسندة إليهم.

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