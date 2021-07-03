ضبط 59 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 59 قطعة سلاح ناري، ونفذت 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط 59 قطعة سلاح ناري، بحوزة 50 متهمًا.

وشملت المضبوطات (7 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و42 فردًا محليًا، وطبنجة، و51 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و178 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات 53 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت (تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة من داخل المساكن، و137 قضية مخدرات بإجمالى 143متهمًا ضُبط خلالها 17 كيلو مخدرات، و23 متهمًا هاربًا، و15 متهمًا بالبلطجة، و184 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية متنوعة).

كما تم فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.