أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الحصول على استثناء للاعبي الأهلي من أجل الانضمام لبعثة المنتخب في أولمبياد طوكيو بعد يومين من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما شدد مدرب المنتخب الأولمبي على الرغبة الشديدة عند كل من محمد صلاح ومصطفى محمد في المشاركة، إلا أن رفض أنديتهم وقف أمام انضمامهم.

ويشارك المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «جميع المحاولات مع ليفربول وجالطة سراي لم يكتب لها النجاح، لتمسك الناديين بتواجد اللاعبين مع الفريقين في الفترة المقبلة، النادي التركي تعاقد مع مصطفى محمد من أجل مشاركته في أوروبا فمن حقه الحفاظ على تواجده معه وكذلك ليفربول».

وأضاف: «محمد صلاح كان لديه رغبة شديدة بالتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو وأيضا مصطفى محمد لكن ما حدث كان خارج عن إرادتهما».

وتابع: «أشكر نادي اتحاد جدة للموافقة على تواجد أحمد حجازي بمجرد الاتصال بهم وافقوا على الفور».

وكشف غريب: «حصلنا على استثناء من اللجنة المنظمة بالموافقة على قدوم لاعبي الأهلي في موعد أقصاه 19 يوليو بدلًا من 17 من الشهر الجاري كباقي اللاعبين بسبب ارتباطهم بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي».

وأتم تصريحاته: «كان هناك تنسيق تام مع الأهلي لأنه يمثل مصر ونتمنى أن يوفق في النهائي ويحصد اللقب الإفريقي».