كشف المطرب حسام حبيب، إن الفتاة التي نشرت تسجيلًا لوالده، ابتزته وطلبت منه مليوني جنيه مقابل عدم نشر هذا التسجيل.

وكان التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع الإخبارية العربية ووصفه بـ«المسرب»، قد نُسب إلى حسين، والد حسام حبيب، وقال فيه إن هناك خطة لزواج حسام من أخرى سعيًّا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

وأضاف حسام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الفتاة بعثت له رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبلغته فيها بوجود تسجيل لمحادثة مع والده لكنه لم يرد عليها، فراسلته عبر تطبيق واتسآب، مشيرًا إلى أنها بعثت له بجزء من التسريب، مشيرًا إلى أن هذا الجزء لم تتم إذاعته في التسجيل المنشور، لكنه وصفه قائلًا: «ممكن يكون أوحش من اللي إتذاع».

وأوضح أن الفتاة طلبت منه دفع مليوني جنيه مقابل عدم نشر التسجيل، فرد عليها بمطالبتها بالتوجه إليه لتحصل على المبلغ مع نشر التسجيل أيضًا، لافتًا إلى الفتاة حاولت ابتزازه بالإيحاء بأنها نشرت جزءًا «خفيفًا» من التسجيل على أن يكون القادم أشد ثقلًا، وفق تعبيره.

وعقّب حسام على هذه الواقعة قائلًا: «مفيش حد يقدر يبتزني.. أنا عارف تربيتي وعارف أنا إيه وعلاقتي بربنا إيه.. الموضوع مش حسام وشيرين لكنه أكبر من كده بكتير».

وكانت المطربة شيرين قد ردت على الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي حول خلافاتها مع زوجها حسام حبيب بعد انتشار التسجيل، وقالت: «الرد الصوتي ليا على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقايق.. شكرًا ليكوا».

بدوره، أكد حسين حبيب، والد حسام، عدم صحة التسجيل المنسوب له.

