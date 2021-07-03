المعلم: الناشر ليس بائعا للورق بل ينشر المحتوى عبر عدة وسائط ودار الشروق حققت ذلك

مجلة «الكتب.. وجهات نظر» كانت حلمًا.. وتأسيس جريدة الشروق نبع من فكرة طموح.. وحققنا انفرادات نقلتها وسائل الإعلام الأجنبية

♦ أبناء الشروق من أفضل الصحفيين مصداقية واحترامًا.. وأتمنى من الله منحهم القدرة على الاستمرار والحفاظ على الجودة والدقة

قال المعلم إنه ناشر محتوى، وإن اتحاد الناشرين نص فى عام 2000 بوضوح على أن الناشر هو ناشر محتوى سواء كان «ورقيا أو إلكترونيا أو صوتيا». وأوضح أن دار الشروق تستخدم كل وسيلة تساعد على وصول المحتوى للأشخاص، وأن تجربة النشر الإلكترونى فى العالم، جديدة، ولم تتعد نسبة الـ20%، ونحن فى العالم العربى لم نصل إلى 2%، برغم توقعه أن تزيد النسبة عن العالم الغربى، بسبب سهولة إتاحة الكتاب إلكترونيًا بين 22 بلدا عربيا، وتوفير تكلفة الشحن والجمارك مما يجعله أقل ثمنًا.

وتمنى المُعلم أن تزيد نسبة النشر الإلكترونى فى السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية إلى الرقمنة وحرص الجامعات ووزارة التربية والتعليم على تعامل الطلاب مع «التابلت» والمحاضرات الأونلاين. وأضاف: «الكتاب الإلكترونى أجمل وأسهل، ويغنى عن استعمال الورق والمطابع والمخازن والرقابة وصعوبات عمليات الشحن. وأوضح أن دار الشروق تقوم بدورها فى توفير الكتاب الإلكترونى على عدة منصات، كجوجل وأمازون وأبجد وغيرها، بالإضافة إلى إتاحته ككتاب صوتى على منصات منها: اقرأ لى وstorytel وغيرها».

♦ «تزوير الكتب وحقوق الملكية الفكرية»

موقف المؤلفين واتحاد الكتاب من قضية تزوير الكتب وأهمية نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بين الناس، من الموضوعات التى أبدى المعلم اندهاشه من عدم تفاعل أصحابها معها قائلًا: «كُتابنا والاتحاد الخاص لم يتصدوا لأى قضية من القضايا المتعلقة بحق المؤلف».

وأشار إلى أن دولا كثيرة فى أوروبا وأمريكا وغيرها تنص على أن تنتقل حقوق المؤلف بعد رحيله إلى ورثته لمدة 70 عاما، وهو الأمر الذى يتمنى أن يحدث فى مصر والوطن العربى، وأوضح أن ما يتركه الشخص قبل رحيله هو إرث لأهله، فلماذا نقبل هذا المبدأ فى كل شىء باستثناء التأليف.

وأكد المعلم أن انتقال حقوق المؤلف بعد رحيله إلى ورثته، إحدى وسائل المجتمع ليكون أكثر إنتاجًا، بالإضافة إلى أنها تعطى أملًا للكاتب من أن نتيجة جهده وفناء عمره سيصل لأسرته بعده.

وأشار إلى أن شراء حقوق الملكية الفكرية ليست مرتفعة وأنها تتراوح ما بين 5 و10%، وذلك فى مقابل الحفاظ على الإبداع فى كل مجالاته، منوهًا إلى أن أحد تعريفات القرن الـ21، أنه قرن الملكية الفكرية وقدرة الدول على الاختراعات والاكتشافات وتصدير الثقافة، وأن مصر تستطيع تصدير ثقافتها وإبداعتها التى تشجع باقى الصادرات إن أردت.

♦ «الكتب.. وجهات نظر.. مجلة مختلفة لقارئ مختلف»

وردا على سؤال لماذا توقفت مجلة «الكتب وجهات نظر»، تحدث المعلم عن التجربة الفريدة لواحدة من أبرز المجلات الثقافية المختصة بالكتاب فى مصر والوطن العربى، وهى مجلة «الكتب.. وجهات نظر»، قائلًا: إنه فكر فى إصدار مجلة تهتم بالكتب العربية وتعرض بلغة عربية تخاطب القارئ العربى، وإنه ناقش الفكرة مع الفنان التشكيلى حلمى التونى، وأستاذ الصحافة العربية محمد حسنين هيكل، الذى رأى أن الفكرة جيدة وطموح، إذا استطعنا إصدار مجلة على غرار «لندن ريفيو أوف بوكس»، و«نيويورك ريفيو أوف بوكس»، وهو ما تم بالفعل، حيث صمم التونى نموذجًا أثار دهشة هيكل، مبديًا إعجابه بنموذج المجلة الذى اعتبره أفضل من «نيويورك ريفيو أوف بوكس»، وتحمس لها وقدم أول نموذجين لكيفية عرض الكتب فى المجلة.

وتابع: كان أحدهما لكتاب باللغة العربية للكاتب الدكتور بطرس غالى، والآخر لقصة ظهرت فى أمريكا، وضمت المجلة نخبة هائلة من الكُتاب أمثال سلامة أحمد سلامة، وجميل مطر، وأحمد كمال أبو المجد، ورجائى النقاش، وأحمد زويل، وأيمن الصياد، ورضوى عاشور، وغيرهم من الكتاب المصريين والعرب، مشيرًا إلى أن الصعوبة لم تكن فى عملية التحضير واختيار الأقلام المشاركة فيها، بل فى الحصول على رخصة رسمية لها، وأنه فى سبيل ذلك وصل حتى باب مجلس الشورى حينها.

وأضاف أن التغيرات التى شهدها العالم العربى لاحقًا حالت ورغبة كُتاب المجلة وقدرتهم المزاجية على استكمال ما بدأوه، فأصبح إصدارها كل 3 شهور بدلًا من الإصدار الشهرى، وتابع: «على الرغم من نجاحها الكبير واحتلالها مكانة مميزة بين المثقفين والأكاديميين وصناع القرار فى العالم العربى، إلا أن الصحافة المصرية لم تكتب عنها كلمة واحدة، ولم تسع الشركات إلى نشر إعلاناتها بها، حتى انتهى الحلم بتوقف إصدارها بصورة نهائية».

♦ «صحيفة الشروق وأول مجلس تحرير فى الصحافة المصرية»

تأسيس صحيفة «الشروق» نبع من فكرة طموح بإصدار جريدة يومية على أعلى درجة من المهنية والموضوعية والحرية، تعبر عن كل الآراء. هذا ما قاله المعلم فى سؤال حول تجربة جريدة الشروق، وأضاف: «وقعنا اتفاقات مع كبرى الصحف والوكالات الأجنبية؛ للحصول على الأخبار والمقالات التى كانت تأتينا قبل نشرها لنتمكن من ترجمتها ونشرها فى ذات الوقت المحدد لنشرها فى مواقعها الأصلية، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة».

وتحدث المعلم عن الانفرادات التى حققتها جريدة الشروق خلال سنواتها، ومنها خبر الاعتداء الاسرائيلى على السودان. وحكى المعلم أن الكاتب الراحل أحمد رجب هاتفه تليفونيًا ليقول له: «أخيرًا، بعد 50 سنة، جريدة مصرية انفردت بخبر العالم كله ينقله عنها»، مشيرًا إلى أن بعض الصحف المصرية هاجمت الشروق حينها بحجة أن الخبر كاذب، وعندما اتضحت صحته وتناقلته وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية وغيرها لم تشر أى من تلك الصحف إلى انفراد الشروق بالخبر.

وتابع: «هناك أجيال جديدة من كتاب جريدة الشروق يتم وصفهم بأنهم أفضل الناس مصداقية واحترامًا، ربنا يمنحهم القدرة على الاستمرار والحفاظ على الجودة والدقة، والحقيقة هى مهمة صعبة جدًا فى هذا الزمن، فالصحف الورقية تكاد تنتهى فى العالم كله باستثناء قلة قليلة هى الباقية، فالصحافة الإلكترونية أصبحت أكثر انتشارًا فى العالم كله، لكنها تعتمد على الاشتراكات والإعلانات بينما فى العالم العربى ما زالت مجانية».