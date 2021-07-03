زفيريف يفوز على فريتز ويتأهل للدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس، اليوم السبت، عقب فوزه على الأمريكي تايلور فريتز 6 / 7 (3 / 7) و6 / 4 و6 / 3 و7 / 6 (7 / 4).

واستطاع زفيريف أن يحسم الفوز بالمباراة في ساعتين و37 دقيقة.

وفي مباراة دور الستة عشرة المقررة يوم الاثنين سيلتقي زفيريف، المصنف الرابع في البطولة، مع الكندي فيليكس أوجير أليازمي، المصنف العاشر في البطولة.

وتأهل أليازمي للدور الرابع تغلب على الأسترالي نيك كيريوس، الذي اضطر للانسحاب من المباراة بسبب إصابة في البطن وكان كل لاعب فائزا بمجموعة.

وتأهل الإيطالي ماتيو بريتيني للدور الرابع أيضا عقب الفوز على السلوفيني أليز بيديني 6 / 4 و6 / 4 و6 / 4، اليوم السبت في الدور الثالث من البطولة.

ويلتقي بريتيني في الدور التالي مع البيلاروسي إيا إيفاشكا الذي تغلب على الأسترالي جوردن تومسون 6 / 4 و6 / 4 و6 / 4.

وتأهل أيضا الإيطالي لورينزو سونيجو بعد الفوز على الأسترالي جيمس دوكورث 6 / 3 و6 / 4 و6 / 4.

ويلتقي سونيجو في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين السويسري روجيه فيدرر والبريطاني كاميرون نوري.

كما تأهل البولندي هيبرت هركاتش بعد فوزه على ألكسندر بوبليك من كازاخستان 6 / 3 و6 / 4 و6 / 2.

ويلتقي هركاتش في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الكرواتي مارين سيليتش والروسي دانييل ميدفيدف.