جامعة طنطا تصدر كتابا بعنوان «نموذج الإدارة بالأهداف»

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إصدار كتاب بعنوان "نموذج الإدارة بالأهداف بجامعة طنطا"، يوثق تجربة الجامعة في إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة المراكز والوحدات والحسابات الخاصة، وفقًا لنموذج الإدارة بالأهداف.

وقال ذكي إنه جرى بالفعل تطبيق آليات الشمول المالي بالجامعة بدء من أول يوليو الجاري، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة؛ لدعم خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الكتاب الجديد يستعرض مراحل إعادة الهيكلة الإدارية والمالية بالجامعة طبقًا لنموذج الإدارة بالأهداف، ومميزات هذا النموذج في إدارة المنشأت الخدمية ذات الربحية المنخفضة مثل الجامعات الحكومية، وكيف تتحول إلى مؤسسات أو هيئات اقتصادية منتجة بالفعل يمكنها أن تعتمد على مواردها الذاتية، وتشجيع الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وهو الاقتصاد الذي يضمن تمويلًا ذاتيا مستمرًا ومتناميا للجامعة.

وأضاف أن الإدارة بالأهداف تعد من أهم الاستراتيجيات الإدارية فهي تقوم بتوظيف كل الموارد المتاحة وتوجه الجهود لتنفيذ الأهداف، وتخلق روح الفريق وتوازن بين أهداف الفرد وبين المصلحة العامة للمنشأة.

وتابع أن الكتاب يستعرض أيضًا ‏إجراءات إعادة الهيكلة بالجامعة، والتي تمت على 3 مراحل متكاملة الأولى تم فيها إعداد دراسة جدوى متكاملة عن المراكز والوحدات الحالية بالجامعة ووضع تصور للتطوير، والمرحلة الثانية تضمنت عقد حلقات نقاش موسع مع كبار المديرين في المراكز والوحدات وأصحاب الخبرات الإدارية بالجامعة؛ لوضع تصور متكامل لإعادة الهيكلة الإدارية لتجنب سلبيات المنظومة التي كانت قائمة بالفعل وإضافة إيجابية متنوعة، أما المرحلة الثالثة فقد تم فيها صياغة النموذج الإداري الوظيفي لجامعة طنطا كمؤسسة تعليمية وبحثية تقدم خدماتها لطلاب الجامعة ومنتسبيها والمجتمع؛ لضمان أفضل أداء مؤسسي متاح وإيجاد الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفع الموارد الذاتية للجامعة.