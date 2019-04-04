 مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجمات انتحارية بالصومال - بوابة الشروق
السبت 3 يوليه 2021 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجمات انتحارية بالصومال

الصومال
الصومال
د ب أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 12:10 ص | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 12:10 ص

قال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم انتحاري استهدف مطعما في مقديشو ليل الجمعة بينهم منفذ الهجوم.

كما أصيب عشرة أشخاص في الهجوم، بحسب المسؤول الأمني ​​محمد عبدي.

أوضح عبدي أنه تم تنفيذ الهجوم عند مفترق جوبا أثناء ازدحام المرور في ساعة الذروة المسائية في حي شيبيس، وهى منطقة مزدحمة بالمدينة.

وكان من بين القتلى اثنان من عناصر الأمن.

قبل ساعات قليلة من الهجوم، قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة على جانب طريق استهدف جنودا حكوميين في بلدة أودينلي.

أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجومين عبر شبكتها الإذاعية، "راديو الأندلس".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك