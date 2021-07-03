بوجاكار يقتنص القميص الأصفر في تور دو فرانس

اقتنص السلوفيني تاديج بوجاكار القميص الأصفر لمتصدر سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) بعد تعثر منافسيه خلال اليوم الأول من منافسات جبال الآلب.

وتفوق بوجاكار على ريتشار كاراباز في جولة التسلق قبل الأخيرة من المرحلة الثامنة التي امتدت لمسافة 151 كم والتي شهدت حادث تصادم أدى لإصابة جيرانت توماس وبريموش روجليك.

وفاز ديلان تيونس بالمرحلة الثامنة في الوقت الذي تصدر فيه بوجاكار الترتيب العام بفارق دقيقة واحدة و48 ثانية عن البلجيكي فوت فان ايرت ويحل اليكسي لوتسينكو في المركز الثالث بفارق أربع دقائق و38 ثانية عن الصدارة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بوجاكار قوله "هذا الصباح قلت لنفسي ، لنرى كيف ستسير الأمور، البداية كانت صعبة للغاية ... الدراجون تواجدوا في كل مكان لكن شعوري كان جيدا في هذه الأجواء، وقررت قبل أخر ثلاث مراحل للتسلق إحداث جلبة في السباق وقد فعلنا ذلك".

وأضاف "الآن حصلنا على القميص الأصفر ومستعدون للدفاع عنه لأننا أظهرنا أننا فريق غاية في القوة".