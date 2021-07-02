 مقتل وإصابة 7 مدنيين فى هجوم لداعش بالعراق - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 7 مدنيين فى هجوم لداعش بالعراق

أ ش أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 10:10 ص | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 10:10 ص

أعلن مصدر أمني عراقي - وفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية - مقتل ٤ مواطنين وإصابة ٣ آخرين بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على خيم للصيادين في منطقة الزركة في قضاء حديثة، غربي الانبار بالعراق.

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