مقتل وإصابة 7 مدنيين فى هجوم لداعش بالعراق

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أعلن مصدر أمني عراقي - وفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية - مقتل ٤ مواطنين وإصابة ٣ آخرين بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على خيم للصيادين في منطقة الزركة في قضاء حديثة، غربي الانبار بالعراق.