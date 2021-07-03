مرصد الكهرباء: 14 ألفا و900 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، تبلغ 14 ألفا و900 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد - في نشرته اليومية - أن الحمل الأقصى المتوقع يبلغ اليوم 32 ألف ميجاوات مقابل 29 ألفا و700 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و300 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف ،وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.