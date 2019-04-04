قال السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى مصر، إن علاقات استراتيجية قوية وراسخة تجمع بين البلدين منذ عقود طويلة، مؤكدًا أن هذه العلاقات زادت رسوخًا وتعاونًا وتوثيقًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنانمج «بيت للكل» على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي على كافة الأصعدة والمستويات سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو أمنيًّا، مشيرًا إلى زيارة الرئيس السيسي للمملكة مطلع هذا العام، إلى جانب انعقاد اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين، وزيارة رئيس الوزراء الأردني لمصر.

وأشار إلى أن هذا التنسيق المستمر والتعاون البناء يؤكد أن العلاقات الأردنية المصرية هي علاقات قوية ومتينة وراسخة، وهي ليست لخدمة شعبي البلدين فقط، لكنها لخدمة قضايا الأمة العربية بأكملها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بشأن التطورات المتلاحقة في القضية الفلسطينية سواء على مستوى وزراء الخارجية أو مستويات أخرى.

وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، معبّرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون لتحقيق التكامل العربي، مستشهدًا بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لبناء نوع من التكامل للأقطار العربية، والنهوض بمستوى علاقات عربية على نطاق أوسع.

وحرص السفير الأردني على تقديم التهنئة للشعب المصري على حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر شهدت على مدار السنوات السبع الماضية نهضة تنموية يلاحظها كل من يزور مصر على كل المستويات التنموية والاقتصادية والبنية التحتية والخدمات.

وعبّر السفير عن افتخار بلاده بهذه النهضة التي حقّقت مصر باعتبار أن قوة وأمن مصر واستقرارها يمثّل قوة للعرب ومصدر فخر لكل عربي، مشددًا على أن مصر تمثل حجر الزاوية في المنطقة وهي القاطرة التي تقود الأمة العربية.