الحكومة البريطانية تدعم منظمات التراث الوطني بملايين الدولارات

أفاد تقرير إخباري بريطاني، اليوم السبت، بأن منظمات للتراث الوطني من بينها "متحف فيكتوريا وألبرت" ومتحف التاريخ الطبيعي والمكتبة البريطانية، ستستفيد من الجولة الأخيرة من تمويل الحكومة البريطانية المتعلق بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأن إجمالي 60 مليون جنيه استرليني "83 مليون دولار" ستذهب إلى 20 منظمة في أنحاء إنجلترا للمساعدة في إنهاء المشروعات التي توقفت بسبب "كوفيد 19"، وضمان استقبال تلك المؤسسات للزائرين مجددا هذا الصيف.

وذكرت وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة أن متاحف الحرب الإمبراطورية ومعرض الصور الوطني والمتنزهات الملكية ستحصل أيضا على تمويل.

وتأتي هذه الشريحة من الأموال بالإضافة إلى تمويلات صندوق الحكومة لدعم قطاع الثقافة التي تبلغ نحو ملياري جنيه إسترليني.