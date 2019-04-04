قال الإعلامي عمرو أديب للفنانة شيرين عبدالوهاب،: «ماتزعليش إحنا جمبك وبنحبك»، لترد الأخيرة باكية: «الحمدلله.. أنا تعبت خلال 20 سنة وبتأذي نفسيًا علشان أنا شخص حساس بس أنا كويسة».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنها تعرضت للأذى النفسي كثيرًا، معقبة: «أنا نفسي أتبسطت في حياتي».

وتابعت: «أنا جامدة بدعى الناس الكويسة وبوقفتهم جمبي»، معربة عن سعادتها بأنها تعيش عصر التطور الذي تشهده مصر.

ومن جانبه أوضح الفنان حسام حبيب، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحفية التي تدير الجريدة المسربة التسجيل والشبكات التي تديرها والابتزاز، متابعًا: «قالوا مش هتعرف تقضايها في لبنان علشا استقصائتها واصلة لكل الناس هناك».

وجاء في التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.



