 حسام حبيب: هقدم بلاغ للنائب العام بسبب التسجيل.. وشيرين: اتأذيت نفسيا بس أنا كويسة - بوابة الشروق
السبت 3 يوليه 2021 4:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

حسام حبيب: هقدم بلاغ للنائب العام بسبب التسجيل.. وشيرين: اتأذيت نفسيا بس أنا كويسة

أمل محمود
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 4:14 ص | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 4:14 ص

قال الإعلامي عمرو أديب للفنانة شيرين عبدالوهاب،: «ماتزعليش إحنا جمبك وبنحبك»، لترد الأخيرة باكية: «الحمدلله.. أنا تعبت خلال 20 سنة وبتأذي نفسيًا علشان أنا شخص حساس بس أنا كويسة».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنها تعرضت للأذى النفسي كثيرًا، معقبة: «أنا نفسي أتبسطت في حياتي».
وتابعت: «أنا جامدة بدعى الناس الكويسة وبوقفتهم جمبي»، معربة عن سعادتها بأنها تعيش عصر التطور الذي تشهده مصر.
ومن جانبه أوضح الفنان حسام حبيب، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحفية التي تدير الجريدة المسربة التسجيل والشبكات التي تديرها والابتزاز، متابعًا: «قالوا مش هتعرف تقضايها في لبنان علشا استقصائتها واصلة لكل الناس هناك».
وجاء في التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك