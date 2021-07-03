مئات الوفيات في كندا جراء موجة حارة غير مسبوقة

داخل أحد مراكز التبريد المكيفة البالغ عددها 25 في مدينة فانكوفر الكندية يوم الأربعاء، قرأ الزوار الكتب بهدوء أو عملوا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع ارتفاع عدد القتلى في مقاطعة "كولومبيا البريطانية" الكندية من موجة حرارة قياسية إلى المئات.

وقال لو، الذي ذكر اسمه الأول فقط: "عانينا من موجات حر من قبل، ولكن ليس إلى هذا الحد"، وأضاف: "لقد صدمت بعدد الوفيات التي حدثت"، وتابع: "ليس لدي تكييف، فقط مروحة في المنزل، أتيت إلى هنا للعمل حيث يكون الجو لطيفا".

تعرضت مقاطعة ليتون الواقعة في أقصى غرب كندا إلى موجة شديدة الحرارة استمرت لأيام ووصلت درجات الحرارة لأرقام قياسية بلغت 49.5 درجة مئوية (121 درجة فهرنهايت)، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الشرطة، إن الحرارة الشديدة تسببت في مقتل العديد من السكان، مع استمرار ارتفاع عدد القتلى "كل ساعة"، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل.

من بين أولئك الذين توفوا، والدة زوج أخصائية الأمراض المعدية تارا موريارتي، التي قالت إن المسنة -التي كانت تتمتع بصحة جيدة- كانت تخشى الحرارة؛ لأنها لم يتم تطعيمها إلا بجرعة واحدة من لقاح كورونا.

وقالت تارا على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذا مدمر للغاية. توفيت والدة شريكي بضربة شمس في مقاطعة (بريتش كلومبيا)، يوم الأحد الماضي".

وأبلغت دائرة الطب الشرعي في مقاطعة "كولومبيا البريطانية" عن 486 حالة وفاة مفاجئة بين الجمعة والأربعاء، مقارنة بـ165 حالة بشكل عام، بينما قالت شرطة فانكوفر إن خطوط هاتف الطوارئ طلبت المساعدة.

وقال الطب الشرعي في بيان: "في حين أنه من السابق لأوانه أن نقول على وجه اليقين عدد هذه الوفيات المرتبطة بالحرارة، فمن المعتقد أن الزيادة الكبيرة في الوفيات المبلغ عنها ترجع إلى الطقس القاسي الذي شهدته كولومبيا البريطانية والعديد من أجزاء مقاطعتنا".

وقال الرقيب في الشرطة ستيف إديسون: "لم نشهد مثل هذه الحرارة في فانكوفر من قبل، وللأسف يموت العشرات نتيجة لذلك".

ألغت فانكوفر المدارس لأول مرة بسبب الحرارة الشديدة، بينما قام رجال الإطفاء بتحويل خرطومهم إلى أي شخص يحتاج إلى التبريد.