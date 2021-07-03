تأجيل البت في إلغاء الحكم بسجن رئيس جنوب إفريقيا السابق

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تم تأجيل دخول رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما إلى السجن.

وذكرت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا اليوم السبت أن المحكمة العليا في البلاد ستنظر في طلب زوما لإلغاء عقوبة السجن الصادرة بحقه في 12 يوليو، في إشارة إلى رسالة من المحكمة.

وحكمت المحكمة الدستورية على زوما الثلاثاء الماضي بالسجن 15 شهرا لمخالفته أمر استدعاء للمحكمة. وكان من المقرر أن يبدأ عقوبة السجن بعد غد الأحد على أقصى تقدير.

وبحسب تقارير إعلامية، قال زوما للمحكمة من خلال محاميه إن عقوبة السجن ستعرض حياته للخطر بسبب تدهور صحته.

ونقلت قناة "نيوز 24" الإخبارية عن خطاب المحامين قوله إن من حقه أن تتم مراجعة قضيته نظرا لحالته الصحية.

ولم يمثل زوما أمام لجنة تحقيق تبحث في مزاعم فساد مختلفة خلال فترة توليه المنصب.

وتعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يصدر فيها حكم على رئيس سابق للبلاد بالسجن.

وأعطت المحكمة الدستورية زوما مهلة خمسة أيام لتسليم نفسه لأحد مراكز الشرطة.

وخيمت مزاعم الفساد على فترة ولايته من 2009 إلى 2018.