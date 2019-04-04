قال الفنان حسام حبيب، إن أول ألبوم غنائي له كان في 2004 وبعدها في 2006 و2008 والأخير كان في عام 2016، معقبًا: «الشغلانة دي بالنسبالي هواية».

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن شيرين لم تأخره عن عمله، مؤكدًا أنهما لا يتدخلان في عمل بعضهما.

وذكر أنه لا يحضر معها في عملها وإن حضر يكون كزوج فقط، متابعًا: «ووجودي مع شيرين في شغلها دا شرف كبير ليا».

وأوضح أنه يحب زوجته، خاصة وأنه تجمعهما علاقة صداقة قبل زواجهما، مستطردًا: «شيرين غنت معايا دويتو وأنا كان بقالي 8 سنوات مش بغني علشان ترجعني للناس وتدعمني.. يبقى هي دي اللي عاوزة تضيع مستقبلي!».

وذكر أن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب تتعامل معه في العمل بمهنية شديدة، لكنه كان يرفض الحصول على مقابل مادي، قائلًا: «قولتلها دور زوجك يزود فلوسك مش ينقصها.. ومحدش مننا محتاج التاني ماديًا».

وأكد أنهما لا يهتمان بالأمور المادية، موضحًا انه تعلم من زوجته الكثير من الأمور كالمواجهة ويطالب بحقوقه.

وعن رده على والده بعدما اعتذر، ذكر أن هذا هو ما ربته عليه والدته أن يحترم والده على الرغم من عدم قربهما، لانفصاله عن والدته منذ أكثر من 30 عامًا.

