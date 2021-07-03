قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حصول الحوامل على لقاح كورونا سيكون بعد إجراء الدراسات اللازمة عليه، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت تطعيم فئة الأقل من 18 سنة والأعلى من 12 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه لا توجد دراسات محكمة منشورة دوليًّا في مجلات معتبرة تُشجِّع الدولة المصرية على إعطاء لقاح كورونا للحوامل أو لمن هم أقل من 18 سنة، مشيرًا إلى أن الدولة قبل أن تبحث عن فاعلية اللقاح، فهي تهتم بالمأمونية ودرجة الأمان.

في شأن آخر، سُئل النادي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز فأجاب بأنه لا يملك معلومات مفصلة عن طبيعة حالتها في الوقت الراهن، لكنها أشار إلى أن أحدث ما وصله عن حالتها يفيد بأنها تتماثل للشفاء بيد أنها لا تزال في حاجة للأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير نافذ، بمعنى أنه لا يتم استخدام أنبوبة حنجرية.

ودلال عبد العزيز ترقد في المستشفى منذ نحو 70 يومًا، ولم تُبلَغ حتى الآن بوفاة زوجها سمير غانم الذي رحل في 20 مايو الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، علمًا بأن شقيقه كان قد تحدث عن أن سبب الوفاة هو الإصابة بمرض الفطر الأسود.

وتعاني دلال من التليُّف الرئوي، وكانت في البداية تخشى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها الآن تخضع لجهاز Bipap، ويتم ضخ نسبة عالية من الأكسجين لها من خلاله، حيث يعتبر جهاز تنفس مُصغر يدفع الهواء إلى الرئة، ويحسن من وظيفتها ويعزز عملية دخول الأكسجين بشكل أفضل.

