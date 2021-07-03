احتجاجات في عيد الميلاد الـ65 لرئيس المجلس العسكري بميانمار

خرج متظاهرون إلى الشوارع في مختلف أنحاء ميانمار اليوم السبت، للتظاهر ضد الحكم العسكري، في عيد الميلاد الـ65، لرئيس المجلس العسكري الحاكم، مين أونج هلاينج.

وتستمر الاحتجاجات ضد الجيش منذ أكثر من 5 أشهر، منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي، والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة لأون سان سوتشي، من السلطة.

وقال كياو مين، أحد المحتجين من مدينة يانجون، أكبر مدينة في ميانمار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا، بينما كانوا يشاركون في احتجاج "نتمنى له أن يموت وتذهب روحه للجحيم".

وأحرق المتظاهرون صورا لمين أونج هلاينج، في المظاهرة في بلدة "إنسين" .



