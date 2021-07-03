المعارضة السورية: 14 قتيلا في قصف جوي ومدفعي على ريف إدلب

أفاد مصدر في الدفاع الوطني التابع للمعارضة السورية اليوم السبت بمقتل 14 شخصا في قصف للطائرات الروسية والمدفعية التابعة للجيش السوري على ريف إدلب .



وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن 14 شخصا بينهم خمسة من عائلة واحدة "رجل وزوجته وثلاثة أطفال" لقوا حتفهم وأصيب 11 أخرون اليوم جراء قصف جوي ومدفعي من الطائرات الروسية والمدفعية التابعة للجيش السوري استهدف بلدتي أبلين وبليون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.



وأضاف المصدر، أن الطائرات الحربية الروسية دمرت بشكل كامل مركزاً للدفاع المدني في منطقة سهل الروج بريف إدلب الغربي، مشيرا إلى تمكن عناصر المركز من مغادرته قبل دقائق من قصفه بأربعة صواريخ.



وكشف المصدر، عن قيام القوات الحكومية السورية اليوم بقصف مدينة اريحا بريف ادلب الشرقي بالمدفعية الثقيلة والصواريخ وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع الروسية في المنطقة.



وتشهد مناطق ريف إدلب تصعيداً كبيرا بعد الهدنة التي سبقت الاجتماع الروسي التركي منذ أيام لبحث وضع منطقة خفض التصعيد.