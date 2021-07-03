محو الأمية بمطروح: بروتوكولات تعاون للقضاء على الأمية بنسبة 100%

قال عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية بمطروح، إنه تم وضع عدة محاور للقضاء على الأمية بنسبة 100%، وذلك بتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



وأوضح مدير فرع هيئة محو الأمية بمطروح، أنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف للتوعية والدعاية بخطبة الجمعة بأهمية القضاء على الأمية للفرد والمجتمع، وفتح فصول محو أمية بكل مسجد وعقد الامتحانات به مع انتشار المساجد بالمحافظة.



كما تم التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للنظر فى تحويل الخدمه العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفتح فصول بمكافئة 300.جنيه عن كل ناجح، وكذا مقترح دراسة مديرية التربية والتعليم بفتح فصول بالمدارس لمحو الامية بحوافز مادية أو عينية.



فيما يتم دراسة وضع شرط لنقل المدارس الجديدة من الإدارة إلى إدارة محو أمية 10 على الأقل من خلال فصل محو الامية وذلك في مدة لا تقل عن 3 شهور.



ويأتي ذلك بالإضافة لدراسة فتح مديرية الصحة فصول لمحو الأمية عن طريق الرائدات الريفيات بمكافأة 350 جنيها لكل ناجح من الهيئة العامة لتعليم الكبار لمديرية الصحة، والرائدة الريفية، فضلًا عن تبيه مجالس المدن وإدارة تنمية القرية، رؤساء القرى بفتح فصول بالوحدات المحلية مع إمكانية عمل مسابقة يتم فيها تقديم مكافأة للقرية التي تجري محو أمية جميع المواطنين بها أو تحقيق أعلى نسبة.