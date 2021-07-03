مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: قواتنا البحرية تحمي ثروات مصر بالمتوسط وكل الكيانات الاقتصادية بالمنطقة

قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء طيار هشام الحلبي إن القوة البحرية المصرية تستخدم أسلحة على أعلى مستوى تكنولوجي لأنها تحمي ثروات مصر في البحر المتوسط، كما تحمى كل الكيانات الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف الحلبي - في اتصال هاتفي مع برنامج (على مسئوليتي)، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة (صدى البلد)، مساء اليوم السبت - أن "رسالة المناورة (قادر 2021) أننا قادرون على مواجهة أى عدو، ولا أحد يستطيع الضغط على مصر في ظل قوتها".

وتابع: إن المناورة (قادر 2021) ضخمة وتمت باشتراك بين كل أفرع القوات المسلحة؛ وشاهدنا اليوم اقتحام رأسى وأفقى للقوات بتنسيق عال ، علاوة على الدقة العالية في عمليات تحرير الرهائن، فضلا عن عمليات إبرار جوي وبحري بتنسيق متكامل".

وأشار إلى أن المناورة كانت بذخيرة حية وبدقة متناهية "كأننا أمام عملية حقيقية، ومسارات الصواريخ تصيب الأهداف بدقة عالية، كما أن مستوى تدريب عناصر القوات البحرية وصل لأعلى مستوى".

ولفت إلى أن القواعد العسكرية جرى تم تحديد أماكنها بدقة واحترافية عالية، مبينا في الوقت ذاته أن قاعدة (3 يوليو) البحرية كبيرة وفخمة ونقطة انطلاق للعمليات.

واعتبر أن البحر المتوسط قلب العالم ولا بد من قوة تحميه، موضحا أن القواعد العسكرية في المنطقة أجنبية وتخدم أهدافهم ولا توجد دول لديها قواعد مثل مصر.

وبين أن الاستراتيجية العسكرية المصرية تنظر للمستقبل وتنفذ الخطة باحترافية عالية؛ قائلا "نجحنا في عملية تنويع السلاح، وهناك دول فشلت في التنوع بمصادر السلاح".