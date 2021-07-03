والد علي زين: رفضت إنضمام نجلي إلى برشلونة منذ 12 عاما

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أكد المستشار زين الهواري والد علي زين نجم برشلونة الإسباني أنه سعيد للغاية بهذه الخطوة الكبيرة له حاليا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن":"إنتقال علي زين لبرشلونة تأخر 12 عاما، لأن الفريق الإسباني كان يريد التعاقد معه منذ أن كان لديه 16 عاما".

وأردف:"علي زين كان يلعب في بطولة البحر المتوسط والمباراة النهائية كانت بين مصر وإسبانيا وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وطلبوا التعاقد معه بالفعل ولكنني رفضت".

وواصل:"كنت أريد أن يركز علي زين في مستقبلة الدراسي، ورفضت فكرة السفر مبكرا وأن يسافر عندما يكون لاعب كبير ومحترف".

واختتم:"سعيد للغاية بهذه الخطوة وأنها تحققت بعد 12 عاما من التأخير، وأتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة".