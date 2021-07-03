إيطاليا تسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة

سجلت إيطاليا 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 22 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 53.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ687 ألفًا و796 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.26 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و615 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و22 أسبوعا.