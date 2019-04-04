عمرو أديب عن الهجوم على رمضان صبحي بعد إحرازه هدفا في الأهلي: وهو بيراميدز اشتراه ليه؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز كان يعاني من الضغط الكبير خلال مباراته مع الأهلي أول أمس، موضحًا أن البعض استنكر فرحته بعدما أحزر هدفًا في مرمى الأهلي.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن من حق صبحي، أن يفرح لإحراز هدفًا خاصة وأنها كان هدف التعادل، مشيرًا إلى أن البعض هاجمه لأنه كان من أبناء الأهلي وكان لابد ألا يفرح بتسجيله في مرماه.

وتساءل: «وهو بيراميدز اشتراه ليه؟ علشان يعمل ايه؟»، مطالبًا من هاجمو اللاعب رمضان صبحي أن يتأنوا في الحكم على الأخرين.

وأشاد بحارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، قائلًا غنه أفضل من حراس كثيرة تعاقبت على النادي.

وتعادل النادي الأهلي مع منافسه بيراميدز بهدفين لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

