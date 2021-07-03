 إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار طيني ضخم في اليابان - بوابة الشروق
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إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار طيني ضخم في اليابان

الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية
د ب أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 9:06 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 9:06 م

أنقذت السلطات اليابانية ستة أشخاص بعد انهيار طيني ضخم في البلاد.

وقالت محطة التلفزيون اليابانية "تي تي في"، اليوم السبت، إن هؤلاء الأشخاص ليسوا معرضين لخطر الموت.

ولقيت امرأتان على الأقل حتفيهما في الانهيار الذي وقع في بلدة أتامي الساحلية، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتعرقل الأحوال الجوية السيئة جهود الإنقاذ والتعافي، ونجم الانهيار الأرضي عن هطول أمطار غزيرة.

ودُمرت عشرة منازل بالكامل ولحقت أضرار بما يصل إلى 300 منزل آخر، كما تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار بأجزاء أخرى من البلاد.


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