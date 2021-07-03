أعلن الاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة، خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي، والذي عقد بالعاصمة المنامة فوز مملكة البحرين بمنصب رئاسة الاتحاد، وكل من السعودية ودولة الإمارات بمنصب نائبي للرئيس، ولبنان بمنصب الأمانة العامّة والماليّة للاتحاد.

وشهد الاجتماع التأسيسي - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت - تزكية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، ليتولى رئاسة أول مجلس إدارة للاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة "AMMAF"، فيما صوّت الأعضاء على منصبي نائب الرئيس لكل من السعودية و الإمارات، ومنصب الأمانة العامّة والماليّة للاتحاد لدولة لبنان.

حضر أعمال الاجتماع ممثلين عن اتحادات وطنية عربية وهم عبدالعزيز بن جليدان من السعودية، و محمد قمبر من البحرين، ومحمد الحوسني من الإمارات، و حسن جزيني من لبنان، وخالد عبدالحميد من مصر، ورائد جميل عباس من العراق، وأمين نشيب من تونس وعبدالقادر بن باهي من الجزائرية.

واعتمد الأعضاء النظام الأساسي والشعار الرسمي للاتّحاد، ليختتم الاجتماع، بحوار مفتوح حول تطلّعات الاتحاد العربي ومساعيه لتعزيز مستوى رياضة فنون القتال المُختلطة في المنطقة والشرق الأوسط.