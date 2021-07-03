أستاذ علوم سياسية: الأمن القومي المصري يتعرض لتهديدات من المناطق الاستراتيجية الأصلية

قال الدكتور أكرم بدري الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الأمن القومي يتعرض لتهديدات من المناطق الاستراتيجية الأصلية، مشيرًا إلى أهمية وجود القواعد العسكرية وتوزيعها في مناطق الإقليم.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن القواعد العسكرية الغرض منها الردع في الأساس وتحقيق هدف حماية الأمن القومي المصري، ذاكرًا أن القوات البحرية في الشمال والجنوب تمثل دعامة ودفاع عن تلك المناطق.

وأشار إلى الأخطار التي تهدد مصر في منطقة شرق المتوسط نتيجة التوترات التي تشهدها المنطقة والتي انعكست على التنسيق السياسي بين دول المنطقة كفرنسا واليونان مع مصر، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري في منطقة البحر الأحمر.

وذكر أن مصر لعبت دورًا هامًا في السيطرة على الهجرة غير الشرعية وذلك بعد تعزيز حماية السواحل المصرية، موضحًا أن مصر لها دور هام في المنطقة العربية وحمايتها لتحقيق التنمية واستمراريتها.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك بحضور ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ورئيس مجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

«قاعدة ٣ يوليو» هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل القاعدة إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

